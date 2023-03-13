Диетолог Гинзбург рассказал, какой кофе полезен

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Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой кофе полезен.

По словам эксперта, во многих исследованиях доказано, что умеренное ежедневное потребление кофе добавляет три–четыре года жизни.

Диетолог уточнил, что лучше покупать цельные зерна, а не молотый кофе: в них лучше сохраняются все полезные и активные вещества. Еще менее полезен растворимый кофе, ведь он подвергается сильной переработке, и все положительные качества напитка теряются.

Гинзбург пояснил, что есть два основных вида кофе: арабика и робуста. В первом больше теоброминов, поэтому он обладает гармонизирующим и успокаивающим действием. Во втором больше кофеина, и, следовательно, он сильнее тонизирует, передает aif.ru.

Ранее врачи сообщили, что некоторые заболевания при употреблении кофе прогрессируют. Среди них рак пищевода и бессонница. Также стоит отказаться от напитка беременным и кормящим женщинам, так как он повышает риск выкидыша, передает Nation news.

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, в чем плюсы и минусы употребления кофе. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.