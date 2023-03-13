Участники «Активного гражданина» оценят мероприятия Недели городского хозяйства

Фото: Unsplash

В проекте «Активный гражданин» появилось голосование, в рамках которого москвичи оценят мероприятия Недели городского хозяйства. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что мероприятия проходят с 13 по 19 марта в культурно-развлекательном центре «Остров Мечты». Для участия в голосовании необходимо посетить Неделю городского хозяйства и открыть приложение «Активный гражданин» со включенной функцией геолокации.

Пользователи должны указать, какие именно мероприятия они уже посетили, оценить их по десятибалльной шкале и оставить отзыв. Участников проекта также попросят рассказать, откуда они узнали о неделе городского хозяйства.

Проголосовавшие получат по 500 городских баллов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках Недели городского хозяйства москвичи узнают, как устроена столичная инфраструктура, а также увидят более 100 единиц современной автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной и спасательной техники.