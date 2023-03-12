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Выставка спецтехники пройдет в Москве в рамках Недели городского хозяйства

Араз Салехов
Город
Выставка спецтехники пройдет в Москве в рамках Недели городского хозяйства
Фото: Вечерняя Москва
Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

В период с 13 по 19 марта в столице состоится выставка спецтехники в рамках Недели городского хозяйства. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, было принято решение впервые провести Неделю городского хозяйства, — сказал он.

В ходе выставки москвичи узнают, как устроена столичная инфраструктура. Мероприятие пройдет на территории культурно-развлекательного центра «Остров Мечты». По словам заммэра, в экспозиции будут представлены более 100 единиц современной автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной и спасательной техники.

1 марта состоялся первый всероссийский диктант по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Участники, набравшие минимум 25 правильных ответов из 30, получили сертификат об успешном прохождении диктанта. Для тех, кто не смог принять участие очно, есть альтернатива. Пройти диктант можно онлайн до 14 апреля.

В апреле 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Музея городского хозяйства, расположенного в историческом павильоне № 5 на ВДНХ. По его словам, Музей ЖКХ будет востребован школьниками и другими жителями столицы, которые захотят узнать больше о своем городе.

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