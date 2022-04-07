Сергей Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Музея городского хозяйства Москвы, расположенного в историческом павильоне №5 на ВДНХ.

По словам главы города, «Музей ЖКХ» будет востребован школьниками и другими жителями столицы, которые захотят узнать больше о своем городе. Он отметил, что музей в интересной интерактивной форме расскажет об уникальных системах водоснабжения, электроснабжения и других сферах городского хозяйства.

Также Сергей Собянин побывал в открывшемся гастрономическом пространстве «Рестомаркет».

— Открылась большая гастрономическая площадка из 150 посадочных мест. Летом она разобьется с учетом летних веранд до 400. Это современная площадка, на которой представлено 10 разных кухонь мира, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, глава города рассказал, что на ВДНХ завершили реставрацию павильона №1, где проходят выставки Третьяковской галереи.

Он также добавил, что летом на ВДНХ начнет работу еще целый ряд объектов, в том числе, «Лента Мебиуса», детские аттракционы.

Также Собянин выразил надежду, что летом будет закончено возведение колеса обозрения, которое станет самым крупным в Европе.

6 апреля мэр Москвы накануне Всемирного дня здоровья открыл после капитального ремонта жилой корпус нового типа в социальном доме «Москворечье».