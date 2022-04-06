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Собянин открыл после реконструкции социальный дом «Москворечье»

Александр Афонин

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Собянин открыл после реконструкции социальный дом «Москворечье»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта жилой корпус нового типа в социальном доме «Москворечье» накануне Всемирного дня здоровья. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Мэр столицы напомнил, что два года назад было принято решение о реорганизации традиционных психоневрологических интернатов в социальные дома.

— Первый этап мы прошли. Сегодня открываются два новых корпуса, и до конца года будет реорганизована, по сути дела, вся система интернатов, находящихся на территории города Москвы, — отметил Сергей Собянин

Заместитель директора ГБУ «Дом социального обслуживания «Москворечье» по социальной работе Елена Замятина рассказала, что основной акцент в доме делается на социальную адаптацию проживающих. Изменился формат проживания. Комнаты теперь организованы с учетом личного пространства для проведения занятий индивидуально с каждым проживающим.

Теперь проживающие будут освобождены от гиперопеки со стороны персонала. Уклон будет делаться на сохранение и развитие собственных навыков самообслуживания. Кроме того, в новых учреждениях появится больше возможностей для сотрудничества с волонтерами и некоммерческими организациями, которые возьмут на себя значительную часть заботы о проживающих и общения с ними.

4 апреля Сергей Собянин принял участие в открытии новой станции Киевского направления МЖД — Минская.

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