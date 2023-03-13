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Приметы и советы

Кинолог Голубев рассказал, как помочь потерявшейся собаке

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев рассказал, как помочь потерявшейся собаке
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

О том, что делать, если нашли потерявшуюся собаку, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт пояснил, что домашнюю собаку можно легко отличить от бродячей: на ней, скорее всего, будет ошейник или даже поводок, она будет выглядеть растерянно и испуганно, смотреть по сторонам в поисках хозяина. В подобной ситуации важно не проходить мимо, так как домашние собаки в большинстве своем не приспособлены к жизни на улице и могут погибнуть.

Сначала нужно дождаться, когда собака успокоится и выйдет на контакт. После этого, посмотреть наличие адресника, надписей на ошейнике или клейма. Эта метка даст информацию о питомнике, в котором купили собаку, там можно будет получить сведения о хозяине. Есть вероятность, что владелец питомника сможет связаться с хозяином для уточнения информации, передает «Радио 1».

Ранее Владимир Голубев рассказал, что структура сна у собак похожа на человеческую, а во время фазы быстрого сна животные видят сны, в которых они, вероятно, занимаются привычной для них деятельностью, передает МИР 24.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Об этом в пятницу, 10 марта, заявил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

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