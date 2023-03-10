Любителей собак в Москве оказалось больше, чем «кошатников»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Об этом в пятницу, 10 марта, заявил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.

Также москвичи питают любовь к чихуахуа, померанским шпицам и джек-расселам. Лидерами по популярности среди собак средних пород стали лабрадоры — в базе их зарегистрировали порядка 14 тысяч раз, передает агентство городских новостей «Москва».

Наибольшей популярностью у горожан среди кошек пользуются британские: в базе их уже более 40 тысяч. Второе место по популярности заняли шотландские вислоухие.

Горожане могут зарегистрировать в системе любого питомца, включая крыс, кроликов, хорьков и хомяков. Благодаря базе данных удалось выяснить, что самым редким домашним животным в Москве является енот — столичную прописку имеют чуть более 80 зверей.

Столичный приют для животных нуждается в помощи. Несколько бездомных кошек ищут своего человека. В беседе с «Вечерней Москвой» хозяйка приюта подробно рассказала об одиноких животных.