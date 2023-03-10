Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Любителей собак в Москве оказалось больше, чем «кошатников»

Полина Пашкина
Город
Любителей собак в Москве оказалось больше, чем «кошатников»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Об этом в пятницу, 10 марта, заявил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.

Также москвичи питают любовь к чихуахуа, померанским шпицам и джек-расселам. Лидерами по популярности среди собак средних пород стали лабрадоры — в базе их зарегистрировали порядка 14 тысяч раз, передает агентство городских новостей «Москва».

Наибольшей популярностью у горожан среди кошек пользуются британские: в базе их уже более 40 тысяч. Второе место по популярности заняли шотландские вислоухие.

Горожане могут зарегистрировать в системе любого питомца, включая крыс, кроликов, хорьков и хомяков. Благодаря базе данных удалось выяснить, что самым редким домашним животным в Москве является енот — столичную прописку имеют чуть более 80 зверей.

Столичный приют для животных нуждается в помощи. Несколько бездомных кошек ищут своего человека. В беседе с «Вечерней Москвой» хозяйка приюта подробно рассказала об одиноких животных.

Москва Животные Собаки Кошки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте