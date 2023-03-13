Росбанк сообщил о сбое в работе приложений и сайта из-за крупной DDoS-атаки

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В работе приложений, интернет-банка и сайта Росбанка произошли временные затруднения. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Росбанк отражает крупную DDоS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта. Ситуация под контролем, — говорится в сообщении.

В настоящее время задействованы все специалисты данного направления Росбанка для устранения сбоя. В связи с произошедшим работы сервисов продлили, граждане могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте, передает Telegram-канал организации.

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что наиболее частой причиной сбоев в мобильных приложениях банков становятся проблемы с серверами. Подобные сбои не должны привести к потере клиентами средств, однако могут доставить им неудобства, отметил он, комментируя произошедший в приложениях некоторых российских банков сбой.