Эксперты рассказали, как научить ребенка финансовой грамотности

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О том, сколько нужно давать денег детям и за что, рассказали психолог Марсель Сультеев и экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова.

Марсель Сультеев отметил, что давать деньги детям лучше начинать с трех лет и отслеживать, чтобы ребенок тратил их в присутствии взрослых. Так родитель увидит, на какие товары ребенок тратит свои средства.

По словам Сультеева, желания ребенка безграничны. Поэтому лучшим вариантом станет выдавать определенное количество денег. Ребенок так сможет удовлетворять свои потребности и вмещать их в ограниченный бюджет.

Ольга Чурилова посоветовала не давать ребенку деньги за хорошие оценки, так как ребенок должен понимать, что он учится для себя. У ребенка может пропасть мотивация к учебе, если родитель сначала давал ему деньги за хорошие отметки, а потом перестал, передает «Радио 1».

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