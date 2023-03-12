Два главных показателя: россиянам рассказали, как грамотно выбрать банк

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Существует несколько главных критериев надежности банка. Один из них — его размеры, однако это не единственный момент, на который стоит смотреть при выборе кредитной организации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

По его мнению, в РФ существует два главных показателя надежности банка.

— В России банки можно оценивать по степени крупности и близости к государству. Если с очень крупным и приближенным к государству банком что-то случится, это будет означать коллапс всей финансовой системы страны, — объяснил собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, благодаря грамотным действия Центробанка банки, которые вели опасную политику, ушли с рынка. Оставшиеся банки в большинстве случаев отвечают за свои действия. Если оценить первые полсотни самых больших банков, оставшихся в России, то это будут хорошие и серьезные организации, уверен экономист.

Оценивать банки по сроку их существования в РФ довольно сложно, отметил специалист.

— Практически все банки в России появились в 90-е и имеют примерно один срок существования. За последние лет 10 банков практически не появилось, — рассказал Кульбака.

Процентные ставки по вкладам и кредитам в банке должны быть приближены к ключевой ставке Центробанка. Если банк дает очень высокие процентные ставки по вкладам, это должно наводить на мысль о возможных рисках. А ставка по кредиту не может быть ниже ставки Центробанка и процента инфляции, подчеркнул экономист.

Кроме того, банк должен защищать средства вкладчиков, заметил собеседник «ВМ».

— Участие в системе страхования вкладов — залог надежности банка. Если банк в такой системе не участвует, он должен сразу отметаться полностью. Но, по-моему, у нас подобных банков уже и не осталось. Лимит в такой системе — один миллион четыреста тысяч рублей, именно такую сумму вернут вкладчику, если с банком что-то случится. Лучше не превышать этот лимит. Если денег больше, можно держать их в разных банках, — заключил Кульбака.

В США обанкротился крупнейший банк Silicon Valley Bank (SVB). В результате проблемы могут ждать и другие кредитные организации Америки. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

— Федеральная корпорация страхования вкладов взяла под контроль активы банка в пятницу. Крах вызвал опасения, что другие банки тоже могут столкнуться с проблемами, — говорится в материале.