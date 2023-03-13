Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы

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Минпросвещения РФ поддержало идею введения значков как элемента школьной формы учеников. Об этом в понедельник, 13 марта, говорится в ответе замглавы ведомства Андрея Корнеева на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой.

— Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения, — говорится в документе.

Корнеев отметил, что разработка и утверждение дизайна значков будут прорабатываться совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых», передает ТАСС.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

Также первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.