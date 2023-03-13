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Приметы и советы

Путин 13 марта обсудит с Кадыровым развитие Чечни

Никита Худяков
Общество
Путин 13 марта обсудит с Кадыровым развитие Чечни
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 13 марта примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО) и вопросы социально-экономического развития региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. (Обсудят — прим. «ВМ») дела Чеченской республики, — сказал Песков.

По его словам, Кадыров и Путин обсудят результаты прошлого года с учетом СВО, вопросы социально-экономического развития, а также традиционный набор тем для продолжения диалога с главами российских регионов, передает РИА Новости.

12 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 20-х числах марта в Государственной думе проведут заседание, на котором с отчетом выступит премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о работе за прошлый год. Володин в своем блоге предложил гражданам оставить комментарии с вопросами под постом для их возможного обсуждения в ходе заседания.

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