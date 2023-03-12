Володин анонсировал заседание Госдумы с участием Мишустина в 20-х числах марта

Фото: пресс-служба Госдумы

В конце марта в Государственной думе проведут заседание, на котором с отчетом выступит премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— 22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной думы, на котором с отчетом выступит председатель правительства (Михаил Мишустин — прим. «ВМ»), — сказал он.

Парламентарий напомнил, что правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о работе за прошлый год. Володин в своем Telegram-канале предложил гражданам оставить комментарии с вопросами под постом для их возможного обсуждения в ходе заседания.

Недавно Володин также напомнил, какие законы вступают в силу в марте. По его словам, в этом месяце будут приняты законы в образовательной сфере: бесплатное горячее питание введут для школьников начальных классов, а для студентов — академическую и социальную стипендии.

В минувшую пятницу, 10 марта, президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ.