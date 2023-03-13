Появилось видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве в подольском кафе

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Появилось видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве посетителя одного из кафе в Подольске. Его опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в понедельник, 13 марта.

На видео запечатлен момент сверки показаний на местности, где мужчина рассказывает подробности совершенного преступления и показывает на кукле последовательность действий.

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Ранее задержанный 27-летний житель Подольска дал признательные показания на допросе.

— Сотрудники Следственного комитета проверили записи камер видеонаблюдения, а также провели очные ставки с очевидцами. Все опрошенные узнали в подозреваемом человека нанесшего смертельную рану погибшему, — рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По ее словам, в скором времени сотрудники ведомства обратятся в суд с просьбой арестовать фигуранта.

Убийство, о котором идет речь, произошло в кафе в подмосковном Подольске 11 марта. В ходе распития алкогольных напитков двое посетителей поссорились, и один из них ударил второго ножом, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В СМИ распространилась информация о том, что к преступлению мог быть причастен хоккеист Артем Иванюженков, но позже Следственный комитет задержал подозреваемого и опроверг эти слухи.