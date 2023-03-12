Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в подмосковном кафе

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В Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в кафе. Об этом в воскресенье, 12 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

— Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве, совершенном ночью в гриль-баре (часть 1 статьи 105 УК РФ). Им оказался местный житель 1995 года рождения, — сказала она.

По ее словам, мужчина написал явку с повинной, в которой рассказал о всех подробностях случившегося. В настоящее время с ним продолжает работать следователь.

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Днем 12 марта появилась информация о задержании Артема Иванюженкова — сына депутата Государственной думы Бориса Иванюженкова. Молодого человека считали подозреваемым по делу об убийстве гостя одного из заведений Подольска. Позднее данная информация была опровергнута.

Также появились видеокадры первых минут после смертельной драки. В ролике видно, что друзья участника потасовки, который, по данным журналистов, был убит в ходе конфликта в Подольске, пытались самостоятельно доставить в больницу раненного в сердце товарища. Однако спасти молодого человека не удалось.

В дальнейшем стало известно о возбуждении уголовного дела по факту убийства молодого человека в кафе в Подольске. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят допросы. С места инцидента правоохранители изъяли нож, смывы и другие предметы.