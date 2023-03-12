Появилось видео первых минут после смертельной драки с участием сына российского депутата

Фото: официальный сайт ХК «Сочи»

Появились видеокадры первых минут после смертельной драки с участием сына российского депутата Бориса Иванюженкова Артема.

В ролике видно, что друзья 23-летнего Евгения Ш., который, по данным некоторых СМИ, был убит в ходе конфликта в Подольске, пытались самостоятельно доставить в больницу раненного в сердце товарища. Однако спасти молодого человека не удалось.

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В качестве главного подозреваемого по данному делу числится хоккеист клуба «Сочи», сын российского депутата Артем Иванюженков. Он скрылся с места преступления, не пытаясь оказать первую помощь пострадавшему, сообщает Telegram-канал «112».

Недавно стала известна личность предполагаемого убитого в ходе конфликта с сыном депутата Иванюженкова — им стал 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Ш. Молодые люди ранее не были знакомы. Впервые они встретились ночью 12 марта в гриль-баре, куда оба пришли со своими компаниями.

Также в Сети появились подробности задержания сына депутата Иванюженкова по делу об убийстве.