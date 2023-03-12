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Приметы и советы

В СК сообщили о непричастности сына депутата Иванюженкова к убийству

Араз Салехов
Происшествия
В СК сообщили о непричастности сына депутата Иванюженкова к убийству
Фото: официальный сайт ХК «Витязь»

Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков не причастен к убийству в ресторане в Подольске. Об этом в воскресенье, 12 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

— Хоккеист ни при чем, — заявила она.

Днем 12 марта появилась информация о задержании Артема Иванюженкова — сына депутата Государственной думы Бориса Иванюженкова. Молодого человека считали подозреваемым по делу об убийстве гостя одного из заведений Подольска.

Жертвой потасовки стал 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Ш. По данным СМИ, хоккеист и погибший не были знакомы. В Сети распространялись слухи о причастности Иванюженкова к гибели Евгения.

Позже появились видеокадры первых минут после смертельной драки с участием сына российского депутата. В ролике видно, что друзья участника потасовки, который, по данным журналистов, был убит в ходе конфликта в Подольске, пытались самостоятельно доставить в больницу раненного в сердце товарища. Однако спасти молодого человека не удалось.

На этом фоне появилась информация о бегстве хоккеиста клуба «Сочи» с места преступления.

В дальнейшем стало известно о возбуждении уголовного дела по факту убийства молодого человека в кафе в Подольске. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят допросы. С места инцидента правоохранители изъяли нож, смывы и другие предметы.

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