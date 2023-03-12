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Уголовное дело возбудили по факту убийства юноши в подмосковном кафе

Араз Салехов
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту убийства юноши в подмосковном кафе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Уголовное дело возбудили по факту убийства молодого человека в кафе в Подольске. Об этом в воскресенье, 12 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— 12 марта в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказала она.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят допросы. С места инцидента правоохранители изъяли нож, смывы и другие предметы.

По данным СМИ, фигурантом дела об убийстве стал российский хоккеист клуба «Сочи», сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем. Telegram-канал «112» сообщает, что дружеская компания праздновала день рождения в кафе. В какой-то момент между Артемом и другим молодым человеком произошел конфликт, юноше нанесли ножевое ранение, он скончался на месте от кровопотери. В свою очередь Иванюженков скрылся с места преступления.

Позже в Сети появилось видео первых минут после смертельной драки с участием сына российского депутата.

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