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Москва выделила новое помещение для детского хоккейного клуба в Бескудниковском районе

Лейла Алиева
Город
Москва выделила новое помещение для детского хоккейного клуба в Бескудниковском районе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Селигерская улица, 32А Карта всех событий

Детский хоккейный клуб «Метеор» получил новое помещение площадью 182,2 квадратного метра в Бескудниковском районе столицы. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Детский спортивный хоккейный клуб «Метеор» ранее располагался в полуподвале корпуса 2 дома 89 на Дмитровском шоссе, который вошел в программу реновации и был снесен. Для работы клуба город выделил помещение площадью 182,2 квадратного метра, расположенное на первом этаже новостройки в доме 32а на Селигерской улице, — пояснил он.

По словам директора клуба «Метеор» Николая Крюкова, на данный момент решается вопрос о проведении ремонта в новом помещении. Переехать в него планируется ближе к сентябрю, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале марта глава города Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спортивного комплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Зеленограда. На территории объекта общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров оборудованы бассейн на шесть дорожек, а также универсальный спортивный зал с трибунами почти на 250 зрителей.

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