Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесли в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому призывной возраст срочной службы будет повышаться поэтапно до 21 года. Соответствующий документ разместили в электронной базе данных Госдумы в понедельник, 13 марта.

Авторами инициативы стали депутаты Государственной думы Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин.

— В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года, — говорится в пояснительной записке.

Документ предлагает повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет. При этом граждане от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и не прошедшие военную службу по призыву без законных оснований, могут пройти ее при желании.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в России примут закон о повышении призывного возраста.