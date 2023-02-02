В Госдуме рассказали, когда в России примут закон о повышении призывного возраста

Фото: Минобороны РФ

Законопроект о повышении призывного возраста еще не вносили на рассмотрение в Госдуму. Однако его точно примут до конца года. Об этом «Вечерней Москве» сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Напомним, в декабре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить минимальный призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Через месяц в Госдуме заявили, что переход на новую систему призывного возраста в стране могут начать уже в весенний призыв. Президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал повышение призывного возраста.

По словам собеседника «ВМ», Минобороны все еще не внесло законопроект об изменении призывного возраста в нижнюю палату парламента.

— Пока Минобороны только высказало свое предложение. Поступит от него законопроект — будем его рассматривать. Сначала в комитете (по обороне — прим. «ВМ»), а потом на пленарном заседании Госдумы, — рассказал Соболев.

При этом обсуждений инициативы в комитете по обороне еще не было, подчеркнул генерал-лейтенант. Он полагает, что стране необходимы «обученные мобилизационные ресурсы». На это, в частности, указали «негативные моменты» проведенной прошлой осенью частичной мобилизации.

Также Соболев высказался о сроках принятия законопроекта.

— В ближайшее время или нет, сказать не могу. Но в этом году сто процентов, — сообщил он.

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