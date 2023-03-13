Людмила Гусева: Выплаты ко Дню Победы — важная часть поддержки ветеранов войны

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Совершенствование системы поддержки, выплат и льгот для военных поколений в столице отражает запросы граждан. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в понедельник, 13 марта.

— Наряду с прямой финансовой поддержкой и материальной помощью в Москве работает система льгот и преференций, действуют механизмы индивидуального сопровождения ветеранов ВОВ, без внимания не остаются ни одна проблема и запрос. Интересы ветеранов, тружеников тыла, детей войны являются значимой частью социальной политики города, — рассказала она.

По словам Гусевой, выплаты ко Дню Победы в столице получат участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, а также бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и те, кто стал инвалидом с детства вследствие ранения, контузии или увечья в годы ВОВ, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить материальную помощь порядка 50 тысячам ветеранам к 78-й годовщине Победы.