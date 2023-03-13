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Врач Мясников предупредил об опасности лихорадки денге

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Мясников предупредил об опасности лихорадки денге
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач общей практики, телеведущий Александр Мясников заявил, что от лихорадки денге нет вакцины и лекарства.

Он пояснил, что врачи лечат такое заболевание как любое другое вирусное. Нужно пить больше жидкости, понижать температуру, как при любом другом вирусном заболевании. По его словам, больше врачи ничего сделать не могут, так как эффективных лекарственных препаратов от этой болезни нет.

Чаще всего такой лихорадкой заражаются дети с хроническими заболеваниями.

Мясников добавил, что российские туристы слишком беспечны в своих поездках в страны, где распространена лихорадка. Это Африка, Азия, Австралия, жаркие страны, передает НСН.

13 марта стало известно, что еще три туриста из Красноярского края, в том числе ребенок, заболели лихорадкой денге. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, передает RT.

Несколько случаев заболевания лихорадкой денге зафиксировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории страны минимален. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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