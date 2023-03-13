Губернатор Воробьев рассказал о привлечении врачей и медсестер в Подмосковье

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Более 500 врачей и около 400 медсестер привлекли на работу в Подмосковье по итогам прошлого года. Это дало заметную динамику в решении проблемы дефицита сотрудников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что такая же задача стоит и на этот год. Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье остается дефицит узких специалистов и врачей общей практики. Сейчас не хватает около 1,7 тысячи медиков.

Также он добавил, что в регионе продолжается строительство новых и ремонт существующих медицинских учреждений. Многие из них сдают досрочно, передает «360».

Жилой комплекс «Гусарская баллада» в Одинцове получит комфортную социальную инфраструктуру: детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий местных жителей.

Как уточнил Воробьев, на территории ЖК проживают 25 тысяч человек, один из первостепенных запросов жителей — новая поликлиника.