Звездный стилист назвала пять самых запоминающихся образов премии «Оскар-2023»
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В Лос-Анджелесе в ночь с 12 на 13 марта прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». О том, какие образы стали лучшими на ковровой дорожке и запомнятся зрителям надолго, «Вечерняя Москва» узнала у модного стилиста Лины Дембиковой.
По ее мнению, в этом году наряды звезд стали более женственными и лаконичными.
— Для премии такого уровня эксперименты — это лишнее. Я всегда голосую за достойную классику, и меня очень радует, что наряды стали более женственными, приятными глазу, без лишней вычурности и откровенного эпатажа. Нужно просто радовать людей красотой, — считает стилист.
Некоторые знаменитости больше остальных приковали к себе всеобщее внимание, подчеркнула эксперт. Она составила личный рейтинг и прокомментировала каждый наряд.
- Кара Делевинь
— Для меня одним из лучших образов «Оскара-2023» является наряд этой актрисы. Ее красное платье от Elie Saab очень запомнилось, — отметила стилист.
- Дженнифер Коннелли
По словам модного эксперта, актриса смотрелась «очень дорого и лаконично» в этом платье. Оно смогло подчеркнуть все ее достоинства — бесконечно красивую шею и чистое лицо.
- Николь Кидман
Все приходят в восторг от внешнего вида кинодивы в ее нескромные годы, уверена Дембикова.
— Ее образ с разрезом прямо умопомрачительный. Ну и вообще, в Armani она смотрится очень лаконично и удачно, — подчеркнула стилист.
- Кейт Бланшетт
Актриса в наряде от Louis Vuitton, по мнению Дембиковой, выглядела достойно и интересно. Кроме того, такой небесно-голубой оттенок платья не встречался больше ни у кого из звезд на этой премии.
- Леди Гага
Но лучше всех на ковровой дорожке, по словам стилиста, выглядела Леди Гага.
— Я считаю, что она вообще самой лучшей была на дорожке. Красивая, интересная, тонко прочувствовавшая тренды. На ней было платье с красиво заниженной талией, прозрачным корсетом. Она — настоящий пример того, что эпатаж может быть красивым, — считает Дембикова.