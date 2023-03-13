Звездный стилист назвала пять самых запоминающихся образов премии «Оскар-2023»

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В Лос-Анджелесе в ночь с 12 на 13 марта прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». О том, какие образы стали лучшими на ковровой дорожке и запомнятся зрителям надолго, «Вечерняя Москва» узнала у модного стилиста Лины Дембиковой.

По ее мнению, в этом году наряды звезд стали более женственными и лаконичными.

— Для премии такого уровня эксперименты — это лишнее. Я всегда голосую за достойную классику, и меня очень радует, что наряды стали более женственными, приятными глазу, без лишней вычурности и откровенного эпатажа. Нужно просто радовать людей красотой, — считает стилист.

Некоторые знаменитости больше остальных приковали к себе всеобщее внимание, подчеркнула эксперт. Она составила личный рейтинг и прокомментировала каждый наряд.

1/5 Кара Делевинь / Фото: EPA 2/5 Николь Кидман / Фото: Zuma\TASS 3/5 Кейт Бланшетт / Фото: Zuma\TASS 4/5 Мишель Йео / Фото: Zuma\TASS 5/5 Леди Гага / Фото: EPA

Кара Делевинь

— Для меня одним из лучших образов «Оскара-2023» является наряд этой актрисы. Ее красное платье от Elie Saab очень запомнилось, — отметила стилист.

Дженнифер Коннелли

По словам модного эксперта, актриса смотрелась «очень дорого и лаконично» в этом платье. Оно смогло подчеркнуть все ее достоинства — бесконечно красивую шею и чистое лицо.

Николь Кидман

Все приходят в восторг от внешнего вида кинодивы в ее нескромные годы, уверена Дембикова.

— Ее образ с разрезом прямо умопомрачительный. Ну и вообще, в Armani она смотрится очень лаконично и удачно, — подчеркнула стилист.

Кейт Бланшетт

Актриса в наряде от Louis Vuitton, по мнению Дембиковой, выглядела достойно и интересно. Кроме того, такой небесно-голубой оттенок платья не встречался больше ни у кого из звезд на этой премии.

Леди Гага

Но лучше всех на ковровой дорожке, по словам стилиста, выглядела Леди Гага.

— Я считаю, что она вообще самой лучшей была на дорожке. Красивая, интересная, тонко прочувствовавшая тренды. На ней было платье с красиво заниженной талией, прозрачным корсетом. Она — настоящий пример того, что эпатаж может быть красивым, — считает Дембикова.