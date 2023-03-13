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Прокуратура закрыла питомник в подмосковном селе, из которого регулярно сбегали львы и пумы

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура закрыла питомник в подмосковном селе, из которого регулярно сбегали львы и пумы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Московская область, Одинцовский городской округ, село Козино Карта всех событий

В подмосковном городском округе Одинцово прокуратура добилась закрытия питомника, который был организован на частном участке в местном селе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 13 марта.

По ее словам, питомник был организован на участке для индивидуального жилищного строительства, и специального разрешения на содержание диких животных у владельцев не было.

— Зверей содержали безответственно, в связи с чем пумы и львы регулярно покидали пределы участка. Это создавало угрозу для жизни и здоровья жителей села Козино, — рассказала Короткова.

Прокуратура закрыла питомник в подмосковном селе, из которого регулярно сбегали львы и пумы Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила запретить владельцу животных содержать их на участке. Суд требования выполнил, и теперь диких зверей перевезли в другое место.

Другая история, связанная с дикими животными, произошла в столице. У водителя каршеринга обнаружили и изъяли львенка.

Подмосковье Одинцово Московская область Животные Прокуратура
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