Прокуратура закрыла питомник в подмосковном селе, из которого регулярно сбегали львы и пумы
В подмосковном городском округе Одинцово прокуратура добилась закрытия питомника, который был организован на частном участке в местном селе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 13 марта.
По ее словам, питомник был организован на участке для индивидуального жилищного строительства, и специального разрешения на содержание диких животных у владельцев не было.
— Зверей содержали безответственно, в связи с чем пумы и львы регулярно покидали пределы участка. Это создавало угрозу для жизни и здоровья жителей села Козино, — рассказала Короткова.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила запретить владельцу животных содержать их на участке. Суд требования выполнил, и теперь диких зверей перевезли в другое место.
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