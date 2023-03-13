Гость зарезал хозяина квартиры на северо-западе Москвы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Москва, Енисейская улица Карта всех событий

На северо-западе столицы мужчина пришел в гости к другу, поссорился и зарезал его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 13 марта.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома на Енисейской улице. В гости к 38-летнему москвичу пришел знакомый. В какой-то момент мужчины поссорились, и гость ударил владельца квартиры ножом в грудь, после чего сбежал. От полученных ран москвич скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый мужчина 1976 года рождения.

— В скором времени сотрудники СК обратятся в суд с просьбой арестовать фигуранта, — резюмировала Иванова.

Еще одно убийство произошло в одном из кафе в Подольске. В ночь с 11 на 12 марта в нем отдыхали две компании людей. В какой-то момент между двумя посетителями вспыхнула ссора, и один ударил другого ножом, после чего скрылся. От полученных ран мужчина скончался в больнице. Следственный комитет задержал подозреваемого, а после выложил видео проверки показаний на местности.