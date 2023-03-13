Психиатр Вилков объяснил, как распознать весеннее обострение у человека

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Весеннее обострение можно распознать по необычному поведению человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

— Человек может стать более раздражительным или открыто выражать агрессию. Либо, наоборот, человек может быть очень замкнутым и угрюмым, — сказал Вилков.

По словам психотерапевта, признаками весеннего обострения также могут быть напряженность, суетливость и проявление агрессии. Угрюмый внешний вид также может сигнализировать о специфическом состоянии человека.

Вилков также рассказал «Вечерней Москве», что в осенний и весенний периоды могут обостряться эндогенные психические заболевания. Среди них, уточнил специалист, могут быть депрессия, биполярное расстройство и шизофрения.

С чем связано снижение настроения в начале весны, объяснил врач-психотерапевт Михаил Кумов. По его словам, виной всему могут быть неоправданные ожидания по поводу скорого наступления тепла и усталость от зимы.