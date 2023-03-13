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Крамаренко выиграла Гран-при Москвы по художественной гимнастике

Евгений Силаев
Спорт
Крамаренко выиграла Гран-при Москвы по художественной гимнастике
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лала Крамаренко стала победительницей финала Гран-при Москвы по художественной гимнастике в личном многоборье.

По итогам четырех упражнений 18-летняя Крамаренко набрала 141,650 балла. Второе место заняла серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина, набравшая 140,050 балла. Тройку призеров замкнула Анна Попова (138,700 балла).

Соревнования завершатся 14 марта. В Гран-при Москвы принимают участие представители Белоруссии, Китая, Израиля, Армении, Молдавии, Казахстана, Черногории, Киргизии, Южной Кореи, ОАЭ, Азербайджана, Сирии и Словакии.

Международная федерация гимнастики на два года отстранила от работы российского тренера Ирину Винер. Дисквалификация вступит в силу с момента отмены решения об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

В конце 2022 года Винер призналась, что часто задумывается о поиске преемника на своем посту. Стоит отметить, что именитый тренер пока не собирается отказываться от своей должности.

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