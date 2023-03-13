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Путин обновил концепцию госполитики по содействию международному развитию

Полина Пашкина
Политика
Путин обновил концепцию госполитики по содействию международному развитию
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, обновив концепцию государственной политики в сфере содействия международному развитию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 13 марта.

Концепция касается помощи развивающимся странам. Одним из принципов государственной политики России, согласно документу, является отказ от навязывания политических условий оказания поддержки другим государствам.

Так, страны, которые получают помощь, могут самостоятельно выбрать модель социально-экономического развития с учетом своих особенностей, уточняется в документе на официальном портале правовой информации.

В феврале Путин признал утратившим силу указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса из-за глубоких изменений в международных отношениях и ради обеспечения национальной безопасности России.

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