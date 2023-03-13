«Полный аут»: топ-5 самых провальных нарядов звезд премии «Оскар-2023»
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Прошлой ночью номинанты премии «Оскар-2023» дефилировали по ковровой дорожке. Звезды вышли в свет в дорогих нарядах, но не выглядели стильно и по-королевски. Стилист Лина Дембикова в беседе с «Вечерней Москвой» составила антитоп нарядов знаменитостей.
Так, провальными образами, по мнению Дембиковой, отличились:
- Холли Берри
Ее образ стилист назвала очень странным:
— Платье от Тамары Ральф, которое она выбрала, — очень непонятное решение. Для меня она славилась лаконичными, достойными, богатыми нарядами. Что мы увидели здесь? Излишний разрез, странные розы. Она мне напомнила статуэтку, украшенную живыми цветами.
- Керри Кондан
Ее желтое платье, по мнению Дембиковой, не вписалось в тренды цветом и выглядело очень просто по сравнению с другими нарядами гостей премии.
- Ава Дюверней
Наряд звезды от Louis Vuitton выглядит очень неоднозначно, несмотря на «спарклинг-эффект», считает звездный эксперт:
— Странная укладка и постоянные блики на заплетенной части головы создавали ощущение, что на ее волосы что-то нечаянно просыпали.
- Анджела Бассетт
Платье, в котором актриса появилась на премии, было очень перегружено, подчеркнула стилист. Само по себе оно неплохое, но нужно было сделать другую укладку:
— Нужно было оставить лаконичные прямые волосы, без лишних волн. Они же выбрали излишний декор: узел и бант в портретной зоне. Это полный аут.
- Руни Мара
По мнению специалиста, в своем образе голливудская дива выглядела красивой, но еле живой:
— Вроде бы красива, богемна, но такая сутулая и худая, что хотелось напоить ее апельсиновым соком.