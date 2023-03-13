«Полный аут»: топ-5 самых провальных нарядов звезд премии «Оскар-2023»

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Прошлой ночью номинанты премии «Оскар-2023» дефилировали по ковровой дорожке. Звезды вышли в свет в дорогих нарядах, но не выглядели стильно и по-королевски. Стилист Лина Дембикова в беседе с «Вечерней Москвой» составила антитоп нарядов знаменитостей.

Так, провальными образами, по мнению Дембиковой, отличились:

Холли Берри

Ее образ стилист назвала очень странным:

— Платье от Тамары Ральф, которое она выбрала, — очень непонятное решение. Для меня она славилась лаконичными, достойными, богатыми нарядами. Что мы увидели здесь? Излишний разрез, странные розы. Она мне напомнила статуэтку, украшенную живыми цветами.

Керри Кондан

Ее желтое платье, по мнению Дембиковой, не вписалось в тренды цветом и выглядело очень просто по сравнению с другими нарядами гостей премии.

1/5 Керри Кондан / Фото: EPA 2/5 Холли Берри / Фото: Zuma\TASS 3/5 Ава Дюверней / Фото: EPA 4/5 Анджела Бассетт / Фото: EPA 5/5 Руни Мара / Фото: EPA

Ава Дюверней

Наряд звезды от Louis Vuitton выглядит очень неоднозначно, несмотря на «спарклинг-эффект», считает звездный эксперт:

— Странная укладка и постоянные блики на заплетенной части головы создавали ощущение, что на ее волосы что-то нечаянно просыпали.

Анджела Бассетт

Платье, в котором актриса появилась на премии, было очень перегружено, подчеркнула стилист. Само по себе оно неплохое, но нужно было сделать другую укладку:

— Нужно было оставить лаконичные прямые волосы, без лишних волн. Они же выбрали излишний декор: узел и бант в портретной зоне. Это полный аут.

Руни Мара

По мнению специалиста, в своем образе голливудская дива выглядела красивой, но еле живой:

— Вроде бы красива, богемна, но такая сутулая и худая, что хотелось напоить ее апельсиновым соком.