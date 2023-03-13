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«Полный аут»: топ-5 самых провальных нарядов звезд премии «Оскар-2023»

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Полный аут»: топ-5 самых провальных нарядов звезд премии «Оскар-2023»
Фото: EPA

Прошлой ночью номинанты премии «Оскар-2023» дефилировали по ковровой дорожке. Звезды вышли в свет в дорогих нарядах, но не выглядели стильно и по-королевски. Стилист Лина Дембикова в беседе с «Вечерней Москвой» составила антитоп нарядов знаменитостей.

Так, провальными образами, по мнению Дембиковой, отличились:

  • Холли Берри

Ее образ стилист назвала очень странным:

— Платье от Тамары Ральф, которое она выбрала, — очень непонятное решение. Для меня она славилась лаконичными, достойными, богатыми нарядами. Что мы увидели здесь? Излишний разрез, странные розы. Она мне напомнила статуэтку, украшенную живыми цветами.

  • Керри Кондан

Ее желтое платье, по мнению Дембиковой, не вписалось в тренды цветом и выглядело очень просто по сравнению с другими нарядами гостей премии.

Керри Кондан / Фото: EPA
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Керри Кондан / Фото: EPA
Холли Берри / Фото: Zuma\TASS
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Холли Берри / Фото: Zuma\TASS
Ава Дюверней / Фото: EPA
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Ава Дюверней / Фото: EPA
Анджела Бассетт / Фото: EPA
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Анджела Бассетт / Фото: EPA
Руни Мара / Фото: EPA
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Руни Мара / Фото: EPA
  • Ава Дюверней

Наряд звезды от Louis Vuitton выглядит очень неоднозначно, несмотря на «спарклинг-эффект», считает звездный эксперт:

— Странная укладка и постоянные блики на заплетенной части головы создавали ощущение, что на ее волосы что-то нечаянно просыпали.

  • Анджела Бассетт

Платье, в котором актриса появилась на премии, было очень перегружено, подчеркнула стилист. Само по себе оно неплохое, но нужно было сделать другую укладку:

— Нужно было оставить лаконичные прямые волосы, без лишних волн. Они же выбрали излишний декор: узел и бант в портретной зоне. Это полный аут.

  • Руни Мара

По мнению специалиста, в своем образе голливудская дива выглядела красивой, но еле живой:

— Вроде бы красива, богемна, но такая сутулая и худая, что хотелось напоить ее апельсиновым соком.

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