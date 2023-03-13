Выставка «Сильные духом» откроется в Музее Победы 14 марта

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 14 марта откроется выставка «Сильные духом», она посвящена подвигам партизан и артиллеристов в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила пресс-служба учреждения.

— В ходе работы новой выставки для школьников и гостей музея состоятся открытые уроки с мастер-классами. Участники познакомятся с партизанским бытом, формой солдат и одеждой подпольщиков, прикладным творчеством. Подобные мастер-классы впервые пройдут в рамках экспозиции «Школьного музея Победы», — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Посетители выставки смогут узнать о подвигах 7-й гвардейской минометной дивизии и ее командира, гвардии генерал-майора артиллерии, Героя Советского Союза Казбека Карсанова.

Экспозиция включает в себя ряд раритетных предметов. Среди них — детали и модели артиллерийского оружия, а также альбом о боевых подвигах дивизии.

Основную часть экспозиции займет инсталляция ростовской артиллерийской школы № 11. Посетители смогут увидеть личные вещи выпускников академии, вставших на защиту Родины на всех фронтах. Кроме того, на выставке будут представлены фотографии, а также учебные принадлежности и книги тех времен.

Также жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.