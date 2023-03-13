Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка «Сильные духом» откроется в Музее Победы 14 марта

Евгений Силаев
Город
Выставка «Сильные духом» откроется в Музее Победы 14 марта
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 14 марта откроется выставка «Сильные духом», она посвящена подвигам партизан и артиллеристов в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила пресс-служба учреждения.

— В ходе работы новой выставки для школьников и гостей музея состоятся открытые уроки с мастер-классами. Участники познакомятся с партизанским бытом, формой солдат и одеждой подпольщиков, прикладным творчеством. Подобные мастер-классы впервые пройдут в рамках экспозиции «Школьного музея Победы», — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Посетители выставки смогут узнать о подвигах 7-й гвардейской минометной дивизии и ее командира, гвардии генерал-майора артиллерии, Героя Советского Союза Казбека Карсанова.

Экспозиция включает в себя ряд раритетных предметов. Среди них — детали и модели артиллерийского оружия, а также альбом о боевых подвигах дивизии.

Основную часть экспозиции займет инсталляция ростовской артиллерийской школы № 11. Посетители смогут увидеть личные вещи выпускников академии, вставших на защиту Родины на всех фронтах. Кроме того, на выставке будут представлены фотографии, а также учебные принадлежности и книги тех времен.

Также жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.

Москва Великая Отечественная война Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте