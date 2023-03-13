Совет ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода

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Совет ЕС принял решение о продлении индивидуальных санкций против России на полгода — до 15 сентября 2023 года. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Индивидуальные антироссийские санкции действуют с 2014 года. Они введены против порядка 1500 физических лиц и 205 организаций.

Санкции направлены в адрес ответственных за «подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», говорится на сайте ЕС.

Несмотря на санкции, товарооборот России и Евросоюза за восемь лет достиг максимума по итогам 2022 года. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как удалось достичь таких результатов.

Также эксперт отметил, что применяемые ограничительные меры в адрес России всегда содержат изъяны и лазейки. Приемы и практика внешней торговли позволяют обойти санкции.