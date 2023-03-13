Рекомендательная система от VK «Пульс» объединится с «Дзеном»

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Рекомендательная система холдинга VK «Пульс» начала объединение с контентной платформой «Дзен». Об этом сообщили в пресс-службе VK в понедельник, 13 марта.

Объединение платформ будет проходить постепенно: в частности, с 13 марта нельзя будет создать новые каналы в «Пульсе», а с 1 мая — новые посты.

Кроме того, пользователи смогут снять накопленные деньги до 10 июля. При этом минимальный порог вывода в размере пяти тысяч рублей будет отменен.

VK, как уточняется, будет развивать единую контентную платформу под брендом «Дзена» с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов, передает ТАСС.

В компании добавили, что объединение предстоит и командам, работающим над платформами. Сотрудники будут работать над совместным проектом и обмениваться экспертизами, резюмировали в VK.

Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о разработке нового механизма анализа медиаконтента. Теперь системе рекомендаций помогают нейросети, которые изучают реакцию пользователей на разные виды контента, на основе чего и будет формироваться персональная лента.