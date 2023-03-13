Рабочий в Москве погиб после падения в шахту лифта на стройке

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Москва, улица Усачёва Карта всех событий

Рабочий погиб на стройке в столице после падения в шахту лифта. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 13 марта.

Инцидент, как уточняется, произошел на улице Усачева. На место происшествия для координации работ прибыл заместитель хамовнического прокурора Руслан Супрун.

По факту произошедшего проводится проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле в прокуратуре Москвы, подчеркнула Нефедова.

Похожий случай произошел 10 марта на стройке в Красногорске, когда погиб 21-летний рабочий. Молодой человек приехал в Подмосковье из Саратовской области и устроился на стройку монтажником.

Рабочий вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз.