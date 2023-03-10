Молодой рабочий погиб на стройке в Красногорске

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На стройке в Красногорске погиб 21-летний рабочий, он трудился всего несколько месяцев.

Молодой человек приехал в Подмосковье из Саратовской области и устроился на стройку монтажником. Днем в пятницу, 10 марта, рабочий вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз.

Он упал с большой высоты и получил смертельные травмы. Какое-то время после падения монтажник был еще жив и даже не потерял сознание. Через некоторое время он скончался до приезда врачей, сообщает «Московский комсомолец».

4 марта в строящемся жилом комплексе на улице Лобачевского произошло обрушение железной опалубки. В результате случившегося погиб один человек. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров.