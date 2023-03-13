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США в 2024 году потратят на вооружение рекордные 170 миллиардов долларов

Евгений Силаев
В мире
США в 2024 году потратят на вооружение рекордные 170 миллиардов долларов
Фото: shutterstock

Правительство США в 2024 году потратит на закупку вооружения рекордные 170 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует проект бюджета Пентагона в понедельник, 13 марта.

Помимо закупки оружия, США планируют потратить 145 миллиардов долларов на исследование и разработку вооружений. Отмечается, что эти затраты необходимы для «обеспечения боеспособных сил во всех областях».

Бюджетный запрос на 2024 финансовый год снова включает рекордные инвестиции в исследования, разработки, испытания и оценку в размере 145 миллиардов долларов. В этом бюджете также выделено 170 миллиардов долларов на крупнейшие в истории закупки, говорится на сайте Пентагона.

Отмечается, что целями США в 2024 году станут противостояние Китаю и сдерживание России в Европе. Кроме того, американское минобороны анонсировало повышение зарплат военного и гражданского персонала на 5,2 процента.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что повышение оборонного бюджета США не означает приближения мировой войны. Сигналом конфликта глобального масштаба станет размещение американских ракет средней дальности в странах Балтии.

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