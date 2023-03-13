Фигуристка Сотникова раскрыла имя отца своего ребенка

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова перестала держать в секрете имя отца своего ребенка.

— Назвали Адрианом. Не в честь кого-то, просто мама — Аделина, папа — Дима. И как-то сложился такой пазл, — рассказала бывшая фигуристка.

Кроме того, она дала понять, что ее молодой человек тоже из мира спорта. О будущем отцовстве он узнал после возвращения с соревнований, сказала Сотникова на YouTube-канале Tatarka FM.

Сотникова стала мамой осенью 2022 года. Ребенок появился на свет в ГКБ № 29 Москвы. При рождении он весил 3100 граммов и имел рост 50 сантиметров. Долгое время спортсменка скрывала имя первенца, а также его отца.

Спортсменка разместила несколько фотографий. На одной из них она позирует на фоне осенней листвы с заметно округлившимся животом, а на втором кадре — держит на руках ребенка.