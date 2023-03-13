Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

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Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом снизился в Москве за минувшую неделю. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

В настоящее время показатели заболеваемости не превышают эпидемических пороговых величин. С начала сезона в Москве на карантин не закрыли ни одну образовательную организацию.

Реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, которые направлены на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, продолжается в Москве, говорится на сайте Роспотребнадзора. Уточняется, что против гриппа в городе привились более 7,5 миллиона человек.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, когда стоит ожидать окончания эпидемического сезона. По ее мнению, говорить об этом пока рано.

Чаще всего здоровые и активные люди болеют на пике сезона, а пациенты с хроническими заболеваниями нередко болеют на его спаде: к концу весны у таких людей снижается иммунитет, повышается восприимчивость к инфекциям.