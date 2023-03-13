Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вашингтон и Лондон определили путь поставок Австралии атомных подлодок

Егор Провоторов
В мире
Вашингтон и Лондон определили путь поставок Австралии атомных подлодок
Фото: Pixabay

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия определили «оптимальный путь» поставок Канберре атомных подводных лодок, не обладающих ядерным вооружением, в рамках военного партнерства AUKUS. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

На специальном брифинге для журналистов он подчеркнул, что стороны определили путь поставок островному государству атомных субмарин, вооруженных «конвенциональным оружием». Этот путь подразумевает три фазы развития для Канберры и совместной «политики сдерживания».

Представитель Белого дома также добавил, что в рамках вышеуказанного сотрудничества будет проводиться «почти беспрецедентная и чувствительно сложная» кооперация в технологическом плане между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, пишет РИА Новости.

Осенью прошлого года в интервью «Вечерней Москве» главный эксперт фонда «Наследие Евразии», военный обозреватель Александр Артамонов объяснил, что оборонный союз AUKUS, в который вошли Великобритания, США и Австралия, направлен на противостояние России и Китаю в сфере добычи ресурсов.

Австралия Подводные лодки США Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте