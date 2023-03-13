Вашингтон и Лондон определили путь поставок Австралии атомных подлодок

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Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия определили «оптимальный путь» поставок Канберре атомных подводных лодок, не обладающих ядерным вооружением, в рамках военного партнерства AUKUS. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

На специальном брифинге для журналистов он подчеркнул, что стороны определили путь поставок островному государству атомных субмарин, вооруженных «конвенциональным оружием». Этот путь подразумевает три фазы развития для Канберры и совместной «политики сдерживания».

Представитель Белого дома также добавил, что в рамках вышеуказанного сотрудничества будет проводиться «почти беспрецедентная и чувствительно сложная» кооперация в технологическом плане между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, пишет РИА Новости.

Осенью прошлого года в интервью «Вечерней Москве» главный эксперт фонда «Наследие Евразии», военный обозреватель Александр Артамонов объяснил, что оборонный союз AUKUS, в который вошли Великобритания, США и Австралия, направлен на противостояние России и Китаю в сфере добычи ресурсов.