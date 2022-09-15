Военный эксперт объяснил, какие цели преследует оборонный союз AUKUS

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Оборонный союз AUKUS, в который вошли Великобритания, США и Австралия, направлен на противостояние России и Китаю в сфере добычи ресурсов. Об этом 15 сентября заявил главный эксперт фонда «Наследие Евразии», военный обозреватель Александр Артамонов.

По его словам, в последнее время действия членов альянса направлены на изменение военно-стратегических сил в Тихом океане.

— На противостояние Китаю и России выделяют около 45 миллиардов долларов. Для сравнения: на помощь Украине выделено всего несколько миллиардов, поэтому нетрудно заметить приоритеты Запада, — отметил Артамонов. — Цель нового военного союза заключается в создании современных подлодок и гиперзвукового оружия.

Как добавил эксперт, все разговоры европейцев о «зеленой» экономике всего лишь «мыльный пузырь».

— AUKUS ставит своей целью обеспечение безопасности добычи ресурсов в Антарктиде, где огромное количество газа и нефти, — сказал Артамонов.

Однако альянс преследует и политические цели.

— Собственных сил у США для поддержания позиций в мире недостаточно: поэтому им нужны многочисленные союзы, где американцы диктуют свои условия, — добавил старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо.