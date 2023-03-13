Экономист Сакс уверен, что подрыв «Северных потоков» мог быть операцией американских сил
Теракты на «Северных потоках» могли быть подготовленной заранее операцией американских сил, поскольку руководству США трубопроводы были «совсем не по нраву» в течение многих лет, считает экономист из Соединенных Штатов Джеффри Сакс.
Он выступал на заседании Совбеза ООН, где выразил мнение о необходимости организации независимого расследования относительно терактов на газопроводах. Экономист уверен в том, что подрыв был намеренным, а сделали его американские силы. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».
Сакс вспомнил слова американского лидера Джо Байдена о том, что в случае начала Россией боевых действий на Украине, с «Северным потоком-2» «будет покончено». А после подрыва замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Белом доме воодушевлены произошедшим инцидентом.
— Вряд ли так бы говорили в отношении акта международного терроризма, если только не принимать во внимание, что США ненавидели «Северный поток», — подчеркнул американский экономист. Сакс также назвал расследование публициста Сеймура Херша по подрыву трубопровода самым достоверным.
Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток».