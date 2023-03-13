Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Сакс уверен, что подрыв «Северных потоков» мог быть операцией американских сил

Егор Провоторов
В мире
Экономист Сакс уверен, что подрыв «Северных потоков» мог быть операцией американских сил
Фото: shutterstock

Теракты на «Северных потоках» могли быть подготовленной заранее операцией американских сил, поскольку руководству США трубопроводы были «совсем не по нраву» в течение многих лет, считает экономист из Соединенных Штатов Джеффри Сакс.

Он выступал на заседании Совбеза ООН, где выразил мнение о необходимости организации независимого расследования относительно терактов на газопроводах. Экономист уверен в том, что подрыв был намеренным, а сделали его американские силы. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Сакс вспомнил слова американского лидера Джо Байдена о том, что в случае начала Россией боевых действий на Украине, с «Северным потоком-2» «будет покончено». А после подрыва замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Белом доме воодушевлены произошедшим инцидентом.

— Вряд ли так бы говорили в отношении акта международного терроризма, если только не принимать во внимание, что США ненавидели «Северный поток», — подчеркнул американский экономист. Сакс также назвал расследование публициста Сеймура Херша по подрыву трубопровода самым достоверным.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток».

Армия США Расследования Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте