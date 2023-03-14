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Приметы и советы

Захарова потребовала от СБ ООН срочно принять резолюцию по «Северным потокам»

Егор Провоторов
В мире
Захарова потребовала от СБ ООН срочно принять резолюцию по «Северным потокам»
Фото: МИД РФ

Совет безопасности ООН обязан срочно принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию терактов на «Северных потоках». Об этом в понедельник, 13 марта, заявила официальный представитель Министра иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на появившуюся на днях информацию о том, что в ходе обследования одной из ниток трубопровода в 30 километрах от места взрыва был обнаружен предмет, не являющийся частью конструкции «Северного потока», при этом он может представлять собой элемент взрывного устройства.

Захарова подчеркнула, что уход западных государств от работы над резолюцией Совбеза ООН по «Северным потокам» может быть подтверждением намеренно создаваемых препятствий в установлении истины по этим инцидентам.

Российский дипломат также напомнила, что российская делегация провела четыре раунда переговорного процесса в попытках выработать текст, приемлемый для всех членов Совета безопасности.

— Поиск столь необходимого компромисса будет продолжен, учитывая важность установления заказчиков и исполнителей теракта, — говорится в распространенном на сайте МИД РФ заявлении Захаровой.

До этого американский экономист Джеффри Сакс выразил мнение, что теракты на «Северных потоках» могли быть подготовленной заранее операцией американских сил, поскольку руководству США трубопроводы были «совсем не по нраву» в течение многих лет.

Мария Захарова ООН МИД РФ Северный поток
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