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Российский шахматист Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы

Егор Провоторов
Спорт
Российский шахматист Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Именитый российский гроссмейстер Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы по шахматам. Состязания завершились в минувший понедельник, 13 марта, в Сербии.

Россиянин набрал 8,5 очка в 11 турах. Вторую позицию занял представитель Румынии Кирилл Шевченко. На третьей строчке расположился бельгиец Даниэль Дарда. Оба спортсмена набрали одинаковое количество баллов с Сарана, однако уступили ему по дополнительным показателям.

По итогам соревнований 23 лучших шахматиста континента получили возможность выступить на Кубке мира. Из россиян в топ-23 также попали Андрей Есипенко, Сергей Азаров и Давид Паравян. Призовой фонд турнира составил 100 тысяч евро, победитель получит награду в 20 тысяч евро.

В конце февраля стало известно, что Федерация шахмат России (ФШР) официально принята в состав Азиатской федерации шахмат (АФШ). Об этом сообщила пресс-служба российской организации.

22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил переход российских шахматистов в Азию. Решение было принято единогласно.

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