Генпрокурор Польши пришел на пресс-конференцию на шахту с пистолетом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро появился на пресс-конференции, проходящей на угледобывающей шахте «Белхатув» с оружием, находящимся у него за поясом.

Как пишет местная пресса, огнестрельное оружие у политика обнаружили уже после мероприятия. Когда он нагнулся для возложения цветов к мемориальной доске жертвам аварий на шахтах, ветер поднял полу его пиджака и участники встречи увидели пистолет за поясом его брюк. Журналисты Super Express попросили Зебро дать комментарий относительно инцидента — в ответ он заявил о праве на ношение оружия.

— Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет, — подчеркнул генеральный прокурор Польши.

До этого арт-группа Typical Optical из Польши нарисовала президента Украины Владимира Зеленского в образе прожорливой саранчи с желто-голубыми крыльями, которая сидит на мешке с евро. На изображении нарисован большой жук с головой украинского лидера, который вцепился лапами и зубами в мешок с деньгами.