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Художники в Польше изобразили Зеленского в образе прожорливой саранчи

Юлия Курганова
В мире
Художники в Польше изобразили Зеленского в образе прожорливой саранчи
Фото: president.gov.ua

Арт-группа Typical Optical из Польши нарисовала президента Украины Владимира Зеленского в образе прожорливой саранчи с желто-голубыми крыльями, которая сидит на мешке с евро.

На картинке нарисован большой жук с головой украинского лидера, который вцепился лапами и зубами в мешок с деньгами.

— Эта саранча продолжает пожирать деньги Запада в обмен на жизни тысяч невинных людей. Необходимо раздавить эту тварь как можно скорее, пока она не сожрала весь урожай, — говорится в Telegram-канале творческой организации.

Решение властей Польши обязать украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье является «ударом» по Владимиру Зеленскому. Об этом 10 марта сообщило издание Daily Express. Данное решение распространяется на тех беженцев, которые находятся в республике более 120 дней. С 1 марта они обязаны оплачивать половину стоимости проживания.

14 февраля обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, не рады в республике.

Украина Польша Владимир Зеленский Деньги Художники
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