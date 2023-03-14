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Байден заявил, что Австралия намерена оставаться не обладающей ядерным оружием страной

Егор Провоторов
В мире
Байден заявил, что Австралия намерена оставаться не обладающей ядерным оружием страной
Фото: Pexels

Австралия останется неядерным государством, несмотря на пакт, заключенный AUKUS (альянс Великобритании, Австралии и США в сфере безопасности) и планы получения атомных подводных лодок. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи в Сан-Диего с британским премьер-министром Риши Сунаком и главой австралийского правительства Энтони Альбанезе.

Американский лидер подчеркнул, что субмарины являются атомными, но не несут на себе ядерного оружия. По его словам, Австралия и дальше будет оставаться неядерной страной. Кроме того, Канберра не будет производить ядерное топливо, которое необходимо для вышеуказанных подлодок, пишет ТАСС со ссылкой на слова Байдена.

Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия определили «оптимальный путь» поставок Канберре атомных подводных лодок, не обладающих ядерным вооружением, в рамках военного партнерства AUKUS.

Австралия Джо Байден США Великобритания Ядерное оружие
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