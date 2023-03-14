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Сербские социалисты призвали министра экономики к отставке из-за слов о санкциях против РФ

Егор Провоторов
В мире
Сербские социалисты призвали министра экономики к отставке из-за слов о санкциях против РФ
Фото: shutterstock

Движение социалистов, чьим лидером является директор ключевой спецслужбы Сербии - Агентства безопасности и информации - Александр Вулин, потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты. Такой стала реакция на заявление главы ведомства о необходимости присоединения страны к санкционной политике, направленной против России.

В заявлении движения говорится, что в момент, когда стране нужно единство, Баста преследует цель разделить сербское правительство в вопросе антироссийских санкций. Особенно позорным социалисты назвали тот факт, что политик «прячется за спиной» президента Сербии Александра Вучича, чтобы подорвать независимость и нейтралитет республики.

Представители движения призвали Басту к отставке. Они также напомнили, что Вулин и его соратники выступают открыто против введения рестрикций против России, пишет ТАСС.

Накануне Баста призвал ввести санкции против России. По его мнению, в будущем Сербию могут ожидать серьезные последствия за отказ поддержать Запад в санкционном давлении на Россию.

Санкции Россия Сербия Отставки
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