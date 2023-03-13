Министр экономики Сербии Баста призвал ввести санкции против России

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Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста призвал ввести санкции против России.

— Наша страна уже платит большую цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо, — приводит слова Басты «Лента.ру».

По его мнению, в будущем Сербию могут ожидать серьезные последствия за отказ поддержать Запад в санкционном давлении на Россию.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не может поклясться, что не введет санкции в отношении России. Он отметил, что сербские власти на совете безопасности страны сразу определились со своей позицией по отношению к конфликту на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за информацией в средствах массовой информации о возможных поставках сербских боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Позднее Вучич опроверг информацию о поставках Сербией оружия Украине. Он подчеркнул, что в стране располагается множество предприятий оборонной промышленности, однако власти страны не продали ни одной единицы орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине.