Вучич опроверг информацию о поставках Сербией оружия Украине

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о поставках оружия Украине.

— Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в Сербии располагается множество предприятий оборонной промышленности. Однако власти страны не продали ни одну единицу орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине, цитирует Вучича РИА Новости.

Сербский лидер добавил, что его страна поставляет оружие только тем государствам, на которые не наложены международные ограничения. Также Вучич опроверг сообщения о том, что сербское вооружение попало в зону конфликта через Турцию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за информацией в средствах массовой информации о возможных поставках сербских боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Она также призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине. По ее словам, это должно делаться не через Telegram-каналы, а официальным путем, с помощью которого Белград разъяснил бы свою позицию.

МИД Сербии заявил, что Белград не поставляет оружие участникам конфликта на Украине. Кроме того, Сербия запретила перепродажу своей оборонной продукции странам-посредникам.